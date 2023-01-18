Доллар продолжает дорожать на торгах, а евро бьет рекорды в обменниках

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,34 тенге, поднявшись еще на 0,24 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,50 тенге (-0,01).



Торгов по евро не проводилось. Торги по рублю не завершились. Курс евро установлен Нацбанком в 502,01 тенге, рубля – 6,77 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-467 тенге, евро – по 501-506 тенге, российские рубли – по 6,4-6,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 19 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,61%, до 86,44 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,85%, до 81,13 доллара за баррель.