Доллар продолжает дорожать на торгах 5 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,64 тенге, поднявшись еще на 0,50 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня тоже подрос и достиг 61,87 тенге (+0,26).

Нацбанк установил курс евро в 486,81 тенге, рубля – 5,05 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,3-450,9 тенге, евро – по 487-491 тенге, российские рубли – по 4,97-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 5 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures подросла на 0,31%, до 77,76 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль увеличились на 0,30%, до 73,47 доллара за баррель.



