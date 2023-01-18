Саудовский бизнесмен заплатил почти 3 млн долларов за билет на матч Роналду и Месси

В Саудовской Аравии подвели итоги благотворительного аукциона по продаже специального билета на матч между "ПСЖ" и объединенной командой "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля". Местный бизнесмен Мушраф аль-Гамди купил данный билет за 2,6 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

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Этой информацией поделился в своих соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Торги билета проходили несколько дней и начались с 1 млн саудовских риалов, а в итоге билет был продан за 10 миллионов (2,6 миллиона долларов).



Вырученная сумма поступит в Государственную благотворительную организацию Ehsan. Входной билет позволит аль-Гамди смотреть матч из VIP-зоны, затем он сможет зайти в раздевалку команд и встретиться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.



Товарищеский поединок "ПСЖ" и сборных двух лучших команд Саудовской Аравии пройдет 19 январе в Эр-Рияде. Начало – в 23:00 по времени Астаны.