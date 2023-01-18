Интрига в финале Суперкубка Италии: что известно о предстоящем миланском дерби

19 января в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый финал Суперкубка Италии между действующим чемпионом Серии А "Миланом" и обладателем Кубка "Интернационале".

Поэтично названное "Derby della Madonnina", столкновение двух грандов из одного города, обещает запомниться надолго.



Матч состоится в 1:00 (по времени Астаны) на стадионе имени Короля Фахда в городе Таиф. За свое выступление клубы-соперники заработают в общей сумме 7,5 миллиона евро, 10% из которых пойдет в копилку Серии А, а оставшуюся прибыль команды разделят между собой с разницей в 500 тысяч евро в пользу победителя.

Болельщики ожидают настоящее представление, и не зря, ведь миланское дерби обладает богатой историей. Команды сыграли более 200 матчей в официальных турнирах за всю историю своего противостояния и забили друг другу почти 600 мячей. Однако это лишь вторая встреча миланских клубов в рамках Суперкубка Италии, что и делает матч особенным.

Прошедшие два сезона Серии А соперники шли нога в ногу в борьбе за "скудетто". "Интер" завоевал трофей в 2020/21, но уже в следующем году "Милан" отобрал звание чемпиона. В текущем розыгрыше команды слегка сбавили обороты: "россонери" идут на второй строчке, уступая "Наполи" 9 очков, а "нерадзурри" спустились на четвертую строчку, пропустив вперед "Ювентус".

"Милан" вернулся с перерыва на ЧМ-2022 слегка растерянным, вылетел из Кубка Италии и кое-как набрал по одному баллу в матчах с "Ромой" и "Лечче". Но не будем забывать, что "красно-черные" одержали победу в последней встрече команд в финале 2011 года и пока опережают противника в национальном чемпионате. Ускользающий из рук "скудетто" станет отличной мотивацией для завоевания Суперкубка.

"Интер" стал победителем в прошлом году, обыграв "Ювентус", и не пожалеет сил, чтобы защитить титул. Команда спаслась от вылета из Кубка, забив "Парме" в дополнительное время, и взяла свои 4 очка в матче с "Вероной". Слегка портит картину очередная травма Лукаку, но, учитывая, что форвард сыграл только 7 игр за "Интер" в этом сезоне, на игру это вряд ли сильно повлияет.

Забавно, но тренер клуба больше переживает о смене отеля. Напоминаем, что Индзаги трижды в своей карьере выигрывал Суперкубок, при этом две победы были одержаны именно в Саудовской Аравии, и его команды останавливались в одном и том же отеле. Будучи суеверным, тренер был в ярости, узнав о перемене локации. Помешает ли это "Интеру" в финале, узнаем уже скоро.

За кого более вы? Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

Милан – 1.98, Ничья – 3.40, Интернационале – 2.60

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.