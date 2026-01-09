#Казахстан в сравнении
Спорт

Мбаппе собирается выйти на поле против "Барселоны" в финале Суперкубка

Футбол Встреча Барселона, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 17:52 Фото: Instagram/K.MBAPPE
В ночь на 12 января в Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Испании по футболу, где сразятся два титулованных гранда – мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", сообщает Zakon.kz.

Как известно, в полуфинале с "Атлетико" королевский клуб выступал без своего главного снайпера Килиана Мбаппе, который недавно получил травму и сейчас проходит курс восстановления.

По сведениям издания Cope, француз должен прилететь на финал Суперкубка Испании за два дня до его начала.

Как пишет источник, форвард "Реала" усердно тренировался по пять часов в день и при этом не забывал о восстановлении на базе родного клуба.

Килиан должен прибыть в Саудовскую Аравию частным самолетом вечером 9 января, а спустя сутки присоединится к коллегам перед финалом против "Барселоны".

Решающий матч Суперкубка Испании начнется 12 января в 00:00 по казахстанскому времени. Для выхода в финал данного турнира команда Хаби Алонсо обыграла "Атлетико" со счетом 2:1, а "Барса" разгромила "Атлетик" из Бильбао (5:0).

Здесь также нужно подчеркнуть, что в строй "блауграны" на финал может выйти главная его звезда Ламин Ямаль, который не играл ранее из-за болезни.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барселона" разгромила "Атлетик" и стала первым финалистом Суперкубка
10:50, 08 января 2026
"Барселона" разгромила "Атлетик" и стала первым финалистом Суперкубка
"Реал" встретится с "Барселоной" в финале Суперкубка Испании по футболу
09:32, 10 января 2025
"Реал" встретится с "Барселоной" в финале Суперкубка Испании по футболу
Впервые "эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной" пройдет вне Испании
12:33, 13 января 2023
Впервые "эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной" пройдет вне Испании
