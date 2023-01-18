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Памятник альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу

Памятник альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медео Фото: акимат Алматы
Торжественное открытие скульптуры, посвященной известному казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву, прошло 18 января в урочище Медеу, сообщает Zakon.kz.

Скульптура альпиниста расположена перед высокогорным катком "Медеу", сообщает пресс-служба акимата Алматы. Ее автор, Нурлан Далбай, изобразил Букреева отдыхающим перед новым восхождением.

Анатолий Букреев – легендарный казахстанский альпинист, заслуженный мастер спорта. Он покорил 11 из 14 гор-восьмитысячников планеты. Анатолий Букреев погиб во время восхождения на Аннапурну в Непале в 1997 году, ему было 39 лет. Альпинист посмертно награжден казахстанской медалью "За мужество".

С 1999 года проходят забеги на пик Амангельды, посвященные памяти Анатолия Букреева. До 2018 года забег был приурочен к дате гибели спортсмена и проводился в последние выходные года. С 2019 года дата забега перенесена ближе к дате рождения легенды – 16 января.

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