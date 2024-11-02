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На "Медеу" открылся сезон массового катания

На Медеу открылся сезон массового катания, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 19:06 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
2 ноября на катке "Медеу" в Алматы состоялось торжественное открытие сезона, сообщает Zakon.kz.

В честь этого долгожданного события на высокогорном катке выступили звезды казахстанской эстрады.

сезон массового катания на коньках открылся на Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 19:06

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Кстати, в этом году сезон открылся раньше обычного.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, в день открытия усилили автобусный маршрут №12 до катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 8:00 до 00:00 и по выходным дням с 8:00 до 01:00.

25 октября 2024 года на "Медеу" в честь Дня Республики торжественно подняли государственный флаг.

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