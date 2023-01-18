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В Павлодаре "заминировали" детскую площадку

В Павлодаре «заминировали» детскую площадку Фото: pixabay
Житель Павлодара позвонил в полицию и сообщил о заложенной на детской площадке бомбе. 58-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, во время ложного сообщения о минировании павлодарец был пьян. На место после звонка мужчины прибыли сотрудники полиции, детскую площадку оцепили, людей эвакуировали. Взрывное устройство обнаружено не было.

"Я хотел просто пошутить, набрал "112" и сказал, что заложена бомба. Теперь я понимаю, что так шутить нельзя, за это дают срок. Сам не понимаю, зачем я позвонил. Я не думал, что за такую шутку могут посадить, у меня не было плохих намерений", – рассказал осужденный мужчина.

Чаще всего ложные звонки о минировании поступают от пьяных или "от безделья", рассказал заместитель начальника колонии Павлодара Арыстан Мукашев. За подобные преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, отмечает Мукашев.

Также под следствием находится 33-летний мужчина, который "в шутку" сообщил бортпроводнику о бомбе в пакете ручной клади. При этом пакет пьяный мужчина протянул стюарду. Рейс "Астана – Алматы" отложили на три часа. А всех пассажиров и экипаж эвакуировали. За "шутку" мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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