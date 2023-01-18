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Крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб, полученный в период январских событий

крупный бизнес может учитывать ущерб во время январских беспорядков при уплате налогов Фото: Zakon.kz
Поправки в Налоговый кодекс предусматривают, что субъекты крупного предпринимательства, получившие ущерб во время чрезвычайного положения в январе 2022 года, смогут его учитывать при выплате налогов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, эта норма введена ретроспективно и будет действовать с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. 

Так, в случае порчи, утраты товара в результате ЧП субъекты крупного предпринимательства:

  • относят на вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН) сумму ущерба, причиненного в период действия ЧП. Соответственно, такие расходы могут учитываться при исчислении суммы КПН (в сторону уменьшения налога). Для этого необходимо наличие копии постановления органа, ведущего уголовное преследование, о признании налогоплательщика потерпевшим по уголовным делам, связанным с ЧП, а также документа, подтверждающего такую порчу, утрату товара и отражение сведения о порче, утрате таких товаров в налоговом регистре;
  • вправе не уменьшать сумму НДС, ранее отнесенную в зачет.

1 июня 2022 года сообщалось, что только в Алматы ущерб составил 98 млрд тенге.

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