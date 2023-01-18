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Развращал 11-летнюю дочь – педофила в Талдыкоргане приговорили к 20 годам

Развращал 11-летнюю дочь – педофила в Талдыкоргане приговорили 20 годам Фото: Zakon.kz
К 20 годам лишения свободы приговорили педофила в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

6 января в Талдыкоргане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес вердикт в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в развращении малолетней дочери. Расследование шло с августа 2022 года по ст. 121 ч. 4 УК РК “Насильственные действия сексуального характера”.

Женщина обвинила мужа в сексуальном насилии над своей 11-летней дочерью.


"Мужчина был задержан и допрошен. Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности и отбывал наказание в учреждениях пенитенциарной системы. В рамках расследования была собрана доказательная база, проведен ряд экспертиз, результаты которых приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В итоге составлен обвинительный акт с направлением дела в суд". Замначальника УП города Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительном учреждении максимальной безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Константин Вноровский
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