Педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее

В Семее Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес педофилу приговор с пожизненным лишением свободы, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, подсудимый, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера, пишет Telegram-канал Abainewskz.



Вину мужчина не признал, но его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей, отмечает суд.

В итоге Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы. Также ему пожизненно запретили занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Апелляция осужденному не помогла, приговор оставили без изменения. Осужденный будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

15 апреля Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Один из пунктов – ужесточающий ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.