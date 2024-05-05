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Педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее

мужчина, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 09:50 Фото: freepik
В Семее Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес педофилу приговор с пожизненным лишением свободы, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, подсудимый, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера, пишет Telegram-канал Abainewskz.

Вину мужчина не признал, но его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей, отмечает суд.

В итоге Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы. Также ему пожизненно запретили занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Апелляция осужденному не помогла, приговор оставили без изменения. Осужденный будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

15 апреля Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Один из пунктов – ужесточающий ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей. 

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