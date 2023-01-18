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Ситуация в Украине: назначен новый глава МВД, США намерены объявить о новом пакете военной помощи

Ситуация в Украине 18 января Фото: mvs.gov.ua
В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян, Вашингтон продлил освобождение из-под санкций сельскохозяйственных и медицинских товаров из РФ, сообщает Zakon.kz.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что основная цель России в Украине – это прекращение полномасштабных боевых действий. Он напомнил, что они идут на востоке страны с 2014 года. По его словам, смысл операции в том, чтобы "защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают".
  • Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что победа России неизбежна. Он отметил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире.
  • Москва будет готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада о переговорах по Украине, но пока серьезных предложений не поступало, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом он отметил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может.
  • В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян, сообщило РИА Новости.
  • После смерти министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в авиакатастрофе Кабмин возложил исполнение обязанностей министра на его заместителя. Кресло занял глава национальной полиции Игорь Клименко. Об этом написал в Telegram украинский премьер Денис Шмыгаль.
  • США в конце этой недели могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины, сообщили в Белом доме.
  • Вашингтон продлил освобождение из-под санкций сельскохозяйственных и медицинских товаров из РФ, сообщили в Минфине США.
  • Еврокомиссия вынуждена просить страны Евросоюза внести дополнительные взносы в его бюджет сверх согласованных платежей из-за выделения денег Украине.

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