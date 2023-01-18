Ситуация в Украине: назначен новый глава МВД, США намерены объявить о новом пакете военной помощи

Фото: mvs.gov.ua

В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян, Вашингтон продлил освобождение из-под санкций сельскохозяйственных и медицинских товаров из РФ, сообщает Zakon.kz.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что основная цель России в Украине – это прекращение полномасштабных боевых действий. Он напомнил, что они идут на востоке страны с 2014 года. По его словам, смысл операции в том, чтобы "защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают".

Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что победа России неизбежна. Он отметил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире.

Москва будет готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада о переговорах по Украине, но пока серьезных предложений не поступало, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом он отметил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может.

В Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян, сообщило РИА Новости.

После смерти министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в авиакатастрофе Кабмин возложил исполнение обязанностей министра на его заместителя. Кресло занял глава национальной полиции Игорь Клименко. Об этом написал в Telegram украинский премьер Денис Шмыгаль.

США в конце этой недели могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины, сообщили в Белом доме.

Вашингтон продлил освобождение из-под санкций сельскохозяйственных и медицинских товаров из РФ, сообщили в Минфине США.

Еврокомиссия вынуждена просить страны Евросоюза внести дополнительные взносы в его бюджет сверх согласованных платежей из-за выделения денег Украине.

Читайте также Еврокомиссия попросит страны ЕС увеличить размер взносов в бюджет Генсек ООН заявил о разделении мира на Восток и Запад Казахстан планирует увеличить товарооборот с ОАЭ до 1 млрд долларов

Следите за новостями zakon.kz в: