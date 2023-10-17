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Ситуация в Украине: возвращение детей из РФ в Украину, США объявили о новом пакете помощи

Ситуация в Украине: возвращение детей из РФ в Украину, США объявили о новом пакете помощи Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Катар создал механизм возвращения украинских детей из России к родственникам. Одного ребенка — семилетнего мальчика — уже удалось передать бабушке, они отправились в Украину через Эстонию, сообщает Zakon.kz.
  • На этой неделе дипломатам Катара в Москве передадут двухлетнего и девятилетнего мальчиков, а также 17-летнюю девушку, которые также вернут в Украину;
  • Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, чтобы обсудить перераспределение российских активов и защиту энергетической инфраструктуры Украины. Также были затронуты вопросы восстановления страны и макрофинансовой поддержки;
  • В Херсоне переименовали ряд улиц и площадей, включая Московскую и Потемкинскую. Об этом сообщил глава военной администрации города Роман Мрочко;
  • Потери Украины в ходе контрнаступления в сравнении с российскими составляют примерно восемь к одному, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, поскольку безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других, заявил российский президент;
  • США поддерживают Украину, поскольку хотят избежать перерастания конфликта в большую войну в Европе. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Джо Байдена. По словам Байдена, если Украина будет "оккупирована", то Россия выйдет на границу с союзниками США по НАТО;
  • Администрация Байдена намерена получить в конгрессе поддержку выделения пакета помощи в размере более двух миллиардов долларов для Украины и Израиля. Байден заявил, что страна способна помогать обоим государствам сразу;
  • Украина должна гарантировать Венгрии, что не будет вносить ее компании в список "спонсоров войны", как это произошло с банковской группой OTP Bank Group. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто;
  • В городе Никополе Днепропетровской области Украины повреждения в результате ракетного удара получил объект инфраструктуры. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале. 

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