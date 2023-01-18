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Асем Орынбай завоевала "золото" на Кубке мира по стендовой стрельбе в Марокко

Завоевала золото на Кубке мира по стендовой стрельбе в Марокко Фото: Асем Орынбай
Военнослужащая Спортивного комитета Центрального спортивного клуба принесла первую золотую медаль в копилку Вооруженных сил Казахстана в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Стрелок Спортивного комитета рядовой Асем Орынбай стала чемпионкой рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе в Марокко. В командном зачете упражнения "skeet" в категории среди женщин она завоевала золотую медаль, опередив стрелков из команды США.

С 11 по 24 января 2023 года в городе Рабат проходит мировой турнир по стендовой стрельбе. В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из 45 стран мира. Казахстан представляют 13 спортсменов.

Кубок мира в Марокко является рейтинговым турниром, который позволяет поднять рейтинг в таблице Международной федерации спортивной стрельбы и дает возможность получить лицензию на участие в XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.


Стала чемпионкой Кубка мира по стендовой стрельбе в Марокко

Фото: Асем Орынбай


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