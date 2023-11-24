Казахстанка Асем Орынбай завоевала "золото" в финале Кубка мира по стендовой стрельбе

Наша спортсменка Асем Орынбай завоевала золотую медаль в финале Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходил в столице Катара Дохе, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в Минтуризма и спорта РК, в финальных соревнованиях дисциплины "скит" Асем сумела набрать 51 очко. У Кьяры Ди Марчиантонио из Италии серебряная медаль (50 очков), бронзовая награда досталась Дание Джо Вицци (США). Стоит отметить, что в соревнованиях сенсацией завершилось выступление трехкратной олимпийской чемпионки из США Кимберли Роуд. В ее активе лишь 34 очка.



"От всей души поздравляю Асем Орынбай с победой на Кубке мира. В этом году для Асем был очень удачный сезон. Например, на недавно прошедших Азиатских играх в Китае она завоевала 2 золотые и 1 бронзовую награду, и вот, спустя короткое время, ей не нашлось равных на мировом первенстве. Это отличный результат. Уверен, что наша чемпионка будет также радовать всех болельщиков своими победами. Эта победа вдохновит многих молодых спортсменов на самые высокие достижения", – поздравил Ермек Маржикпаев.

Ранее сообщалось, что Асем стала лидером после первого отбора с 72 очками, а сегодня в квалификации у нее было зафиксировано 44 очка. Тем самым в финал она вышла с 6-м местом (116 очков). Казахстанская спортсменка на данный момент находится на 7-м месте рейтинга ISSF.