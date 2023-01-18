В Саудовской Аравии заявили о готовности страны к расчетам за нефть не только в долларах США

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил о том, что государство готово начать осуществлять транзакции в национальных валютах в обход американского доллара, сообщает Zakon.kz.

Королевство "открыто" для проведения транзакций в национальных валютах, приводит слова министра Bloomberg.

"Нет никаких проблем с обсуждением того, как мы урегулируем наши торговые соглашения, будь то в долларах США, евро или саудовском риале. Я не думаю, что мы отказываемся или исключаем какое-либо обсуждение, которое поможет улучшить торговлю во всем мире", — заявил Аль-Джадаан.

Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер нефти, при этом курс риала привязан к доллару США, за доллары торгуется и саудовская нефть. Королевство является опорой нефтедолларовой системы, созданной в 1970-х годах, которая опирается на ценообразование экспорта сырой нефти в американской валюте. По мнению экспертов, даже частичный отказ страны от нефтедоллара может вызвать мощные сдвиги в мировой валютной системе.



Во время прошлогоднего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию китайский лидер говорил о том, что Пекин собирается увеличить экспорт ближневосточной нефти и хочет расплачиваться за нее юанями. Китай сейчас является крупнейшим импортером нефти. И покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.