Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана

Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана Фото: ВКонтакте/SLAVA MARLOW
Российский певец Slava Marlow на личной странице в социальных сетях попросил прощения у жителей Казахстана после неудачной шутки, сообщает Zakon.kz.

Рэпер Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) объяснил в сторис Instagram, что не хотел оскорбить жителей Казахстана, когда спародировал их эмоции после просмотра фильма "Аватар-2" во время стрима на YouTube-канале Фрейма Теймера.

"Упоминание национальности в рассказе не имеет никакого веса в самом повествовании, я не хотел делать на этом акцент. Здесь речь идет именно о реакции людей вне зависимости от их происхождения", — объяснил Марлоу.

Он подчеркнул, что в кинотеатр ходил со своим близким другом из Казахстана, который также "обратил внимание на необычные лица присутствующих".

"Я каждый раз благодарен Казахстану и всему его прекрасному народу за гостеприимство и тепло. За все свои слова ручаюсь", — подытожил Марлоу.


Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана

Фото: Instagram/slavamarlow


Читайте также

Брэд Питт продает особняк, в котором вместе с Анджелиной Джоли растил детей

Ерке Есмахан раскрыла имя любимого

Бывший скандальный ведущий Top Gear извинился перед принцем Гарри и Меган Маркл

Константин Вноровский
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления