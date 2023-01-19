Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана

Российский певец Slava Marlow на личной странице в социальных сетях попросил прощения у жителей Казахстана после неудачной шутки, сообщает Zakon.kz.

Рэпер Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) объяснил в сторис Instagram, что не хотел оскорбить жителей Казахстана, когда спародировал их эмоции после просмотра фильма "Аватар-2" во время стрима на YouTube-канале Фрейма Теймера.

"Упоминание национальности в рассказе не имеет никакого веса в самом повествовании, я не хотел делать на этом акцент. Здесь речь идет именно о реакции людей вне зависимости от их происхождения", — объяснил Марлоу.

Он подчеркнул, что в кинотеатр ходил со своим близким другом из Казахстана, который также "обратил внимание на необычные лица присутствующих".



"Я каждый раз благодарен Казахстану и всему его прекрасному народу за гостеприимство и тепло. За все свои слова ручаюсь", — подытожил Марлоу.





Фото: Instagram/slavamarlow



