Никол Пашинян попросил прощения у бывшей гражданской жены

27 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у Анны Акопян, сообщает Zakon.kz.

Таким образом политик впервые прокомментировал расставание со своей гражданской женой. Сделал он это на своей странице в Facebook.

"Я с уважением отношусь к решению Анны. За последние 30 лет во все мои трудные дни она была рядом со мной, была моей опорой и поддержкой. Не уверен, что я был для нее таким же. Возможно, я причинил ей больше горечи, за что прошу прощения". Никол Пашинян

Анна Акопян возглавляет редакцию газеты "Айкакан жаманак". У пары четверо детей: сын Ашот и три дочери – Мариам, Шушан и Арпи. Известно, что на днях женщина покинула правительственную резиденцию.

