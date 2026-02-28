#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Мир

Никол Пашинян попросил прощения у бывшей гражданской жены

Никол Пашинян и Анна Акопян расстались, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 06:56 Фото: Facebook/nikol.pashinyan
27 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у Анны Акопян, сообщает Zakon.kz.

Таким образом политик впервые прокомментировал расставание со своей гражданской женой. Сделал он это на своей странице в Facebook.

"Я с уважением отношусь к решению Анны. За последние 30 лет во все мои трудные дни она была рядом со мной, была моей опорой и поддержкой. Не уверен, что я был для нее таким же. Возможно, я причинил ей больше горечи, за что прошу прощения".Никол Пашинян

Анна Акопян возглавляет редакцию газеты "Айкакан жаманак". У пары четверо детей: сын Ашот и три дочери – Мариам, Шушан и Арпи. Известно, что на днях женщина покинула правительственную резиденцию.

Ранее Ирина Шейк высказалась о феминизме и любви к мужчинам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Устаревшую версию гимна Казахстана включили на награждении Шумековой
08:08, Сегодня
Устаревшую версию гимна Казахстана включили на награждении Шумековой
Гражданская жена 50-летнего Никола Пашиняна объявила о расставании
11:44, 17 февраля 2026
Гражданская жена 50-летнего Никола Пашиняна объявила о расставании
Пашинян с женой запустили подкаст
07:44, 01 января 2025
Пашинян с женой запустили подкаст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Сегодня
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Сегодня
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
09:25, Сегодня
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
08:41, Сегодня
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: