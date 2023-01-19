Брэд Питт продает особняк, в котором вместе с Анджелиной Джоли растил детей

Брэд Питт решил выставить на продажу роскошный особняк в лос-анджелесском районе Лос-Фелиз. Жилой комплекс он оценил в $40 миллионов, сообщает Zakon.kz.

59-летняя звезда Голливуда когда-то жил здесь вместе со своей супругой Анджелиной Джоли и их детьми, передает издание People.

На территории имения есть скейтпарк, теннисный корт и бассейн. Особняк Питт купил в 1994 году у звезды фильма "Эльвира – повелительница тьмы" Кассандры Петерсон за $1,7 млн. После этого он еще докупил прилегающие к дому территории.

Говорится, что сейчас Питт захотел переехать в более скромные апартаменты. Актер "ищет что-то поменьше" в районах Лос-Анджелеса.

К слову, на дом в Лос Фелисе Анджелина претендовала во время бракоразводного процесса. Однако судья решила остаться на стороне Питта.

При этом Питт продолжает делить имущество с экс-супругой. Недавно артист предъявил ей в суде претензии. По словам Брэда, Джоли пытается его обмануть в вопросах продажи семейного бизнеса – винодельни Chateau Miraval.

Сейчас звезда встречается с 29-летней Инес де Рамон. Ранее их видели на Новый год на курорте Кабо Сан Лукас на пляже.