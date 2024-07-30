Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта совершил ДТП

В Лос-Анджелесе сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Джоли-Питт совершил ДТП 29 июля, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание TMZ, 20-летний Пакс Джоли-Питт проехал на красный свет на своем электробайке и врезался в автомобиль, который остановился на перекрестке. В момент аварии у него не было шлема. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Последние доставили нарушителя дорожного движения в больницу из-за жалоб на боль в бедре.

Фото: Instagram/paxalbum

Звездная пара усыновила вьетнамского мальчика Пакса Тьена в 2007 году. На тот момент ему было три года. С раннего возраста он, как и другие их дети, получал домашнее образование, а с 16 лет Пакс увлекся фотографией и изучением актерского мастерства.

Фото: Instagram/paxalbum

В середине месяца 18-летний сын Мадонны рассказал подписчикам о нехватке денег на еду.