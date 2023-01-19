Специалист предостерегла от неконтролируемого приема антибиотиков

Неконтролируемый прием антибиотиков в популяции ведет к формированию антибиотикорезистентности микроорганизмов, сообщает Zakon.kz.

Антибиотикорезистентность может стать причиной неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развития осложнения и сокращения продолжительности жизни. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщает Sputnik Казахстан.

"Основная опасность неконтролируемого применения антибиотиков в популяции – это формирование антибиотикорезистентности микроорганизмов, которая приводит к неэффективности лечения заболеваний, связанных с инфекцией, развитию осложнений, сокращению продолжительности жизни. Другие возможные последствия неконтролируемого применения антибиотиков на популяционном уровне – это рост числа заболеваний, ассоциированных с применением антибиотиков". Оксана Драпкина

Она пояснила, что антибиотикорезистентность – это неэффективность антибиотика против микроорганизмов, для которых он ранее обладал бактерицидным или бактериостатическим действием.

