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Американцы опасаются терактов из-за неконтролируемой миграции

интервью в США, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 13:20 Фото: скриншот видео
Бригадный генерал США в отставке Блейн Холт заявил о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с террористическими актами из-за неконтролируемой миграции, сообщает Zakon.kz.

Об угрозе он заявил во время эфира на Newsmax.

"У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов (протесты в связи с конфликтом в секторе Газа) – это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядет", – предрек Холт.

По его словам, из-за нерегулируемой миграции в США проникают члены террористических организаций и группировок, из-за чего зарубежные конфликты переносятся на территорию страны.


Ранее сообщалось, что процедуру импичмента министра внутренней безопасности начали в США из-за наплыва мигрантов.

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