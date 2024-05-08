Американцы опасаются терактов из-за неконтролируемой миграции

Фото: скриншот видео

Бригадный генерал США в отставке Блейн Холт заявил о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с террористическими актами из-за неконтролируемой миграции, сообщает Zakon.kz.

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