Американцы опасаются терактов из-за неконтролируемой миграции
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Бригадный генерал США в отставке Блейн Холт заявил о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с террористическими актами из-за неконтролируемой миграции, сообщает Zakon.kz.
Об угрозе он заявил во время эфира на Newsmax.
"У нас в стране будут теракты. Происходящее на территориях университетов (протесты в связи с конфликтом в секторе Газа) – это всего лишь верхушка айсберга. Это отличное прикрытие для того, что, очевидно, грядет", – предрек Холт.
По его словам, из-за нерегулируемой миграции в США проникают члены террористических организаций и группировок, из-за чего зарубежные конфликты переносятся на территорию страны.
Ранее сообщалось, что процедуру импичмента министра внутренней безопасности начали в США из-за наплыва мигрантов.
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