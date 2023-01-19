Гибель детей от сиропа в Узбекистане: родным могут выплатить компенсацию

Семьям детей, которые скончались после приема сиропа "Док-1 Макс", будет выплачена компенсация, если расследование подтвердит связь смерти с препаратом, сообщает Zakon.kz.

По словам замминистра здравоохранения Узбекистана Эльмиры Баситхановой, сейчас ведется расследование каждого случая смерти (официально сообщалось о 20 детях младшего возраста), устанавливаются препараты, которые дети принимали, сообщает Газета.uz.



"Если препарат, от которого произошло отравление, будет подтвержден документально, могут быть начаты юридические процессы по выплате компенсации. Если это будет подтверждено, все суммы компенсаций будут выплачены без каких-либо вопросов". Эльмира Баситханова

Эльмира Баситханова добавила, что люди настолько верили в это лекарство, что приобретали его сами, не обращаясь к врачу за консультацией.



Ранее Общенациональное движение "Юксалиш" призвало решить проблему бесконтрольного приема лекарств и запретить их прямую рекламу.

Минздрав сообщал, что в составе сиропов "Док-1 Макс" и "Амбронол" этого же производителя был обнаружен этиленгликоль. Продажа всех препаратов индийской компании в стране остановлена, продолжается расследование.

Помимо 20 умерших детей, известно о десятках пострадавших – у детей наблюдалась почечная недостаточность.

13 января суд в Ташкенте лишил компанию-импортера препаратов Quramax Medikal лицензии на ведение фармацевтической деятельности.