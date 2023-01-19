Каким образом бюджетникам повысили зарплаты

Правительство Казахстана постановлением от 16 января 2023 года внесло изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Благодаря чему зарплаты у этой категории сотрудников выросли.

Для расчета зарплаты применяются ДО (тарифные ставки) работников организаций, которые определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на размер БДО (базовый должностной оклад).

Так, говорится, что ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогов определяются, исходя из установленной учебной нагрузки в неделю.

ДО (тарифные ставки) специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО.

ДО (тарифные ставки) педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2020 года в размере 1,25;

с 1 января 2021 года в размере 1,5;

с 1 января 2022 года в размере 1,75;

с 1 января 2023 года в размере 2,0.

ДО (тарифные ставки) работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2021 года в размере 1,5;

с 1 января 2022 года в размере 1,75;

с 1 января 2023 года в размере 2,0.

ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2):

с 1 января 2021 года в размере 2,02;

с 1 января 2022 года в размере 2,63;

с 1 января 2023 года в размере 2,73;

специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4):

с 1 января 2021 года в размере 1,63;

с 1 января 2022 года в размере 1,95;

с 1 января 2023 года в размере 2,05.

ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:

педагогов организаций образования, кроме организаций высшего или послевузовского образования;

профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и (или) послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус;

работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости;

медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2022 года в размере 1,23;

с 1 января 2023 года в размере 1,45;

с 1 января 2024 года в размере 1,71;

с 1 января 2025 года в размере 2,0.

ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников государственных организаций культуры, отдельных профессиональных художественных, творческих коллективов, имеющих статус "Национальный", определяются с применением повышающего коэффициента в размере 1,75 к установленным размерам ДО.

Постановление вводится в действие с 18 января 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Вместе с тем должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы, определены с учетом повышающего коэффициента 3,5 к установленным размерам должностных окладов.

Эта норма была введена в законодательство постановлением правительства РК от 5 августа 2022 года.