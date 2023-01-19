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Досаев рассказал, когда завершат пробивку улицы Саина

Досаев рассказал, когда завершат пробивку улицы Саина Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в декабре 2023 года планируется завершение работ по пробивке ул. Саина со строительством транспортной развязки на ул. Монке би, сообщает Zakon.kz.

Об этом градоначальник рассказал на встрече с жителями Алатауского района.

"Благодаря этому значительно уменьшится транспортная нагрузка с основных магистральных улиц города, в том числе с пр. Рыскулова и ул. Момышулы, а также улиц районного значения".Ерболат Досаев

По его словам, до конца года завершат строительство 40,5 км новых дорог в мкр. Алгабас и Шанырак-1, а в третьем квартале (после завершения прокладки сетей водоснабжения и канализации) начнется строительство 4,8 км новых дорог в мкр. Шапагат.

В 2023 году проведут средний ремонт 50 улиц протяженностью 38 км.

В 2022 году проведен средний ремонт дорог на 53 улицах Алатауского района протяженностью 42 км, а также текущий ремонт на 35 улицах.

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