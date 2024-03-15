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Когда завершат пробивку улицы Саина в Алматы

Когда завершат пробивку Саина в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 10:04 Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда завершат пробивку ул. Саина и строительство развязки на ул. Монке би, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава мегаполиса рассказал 15 марта 2024 года на встрече с населением Алатауского района.

"До сентября 2024 года завершится пробивка ул. Саина, а к концу текущего года завершится строительство транспортной развязки на ул. Монке би. В результате значительно уменьшится транспортная нагрузка с основных магистральных улиц города, в том числе с пр. Рыскулова, улиц Саина и Момышулы, а также улиц районного значения", – отметил Ерболат Досаев.

В июле 2023 года аким Ерболат Досаев заявлял, что движение транспорта по ул. Саина запустят до конца года. Помимо этого, развязку на пересечении улиц Монке би и Акын Сара также обещал завершить до конца 2023 года.

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