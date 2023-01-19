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Когда в Алматы начнут строить многоярусные парковки

Когда в Алматы начнут строить многоярусные парковки? Фото: pixabay
В 2023 году акимат Алматы начнет программу по строительству многоярусных парковок. Об этом рассказал градоначальник Ерболат Досаев на встрече с населением Алатауского района, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такой вопрос подняла одна из жительниц района. Женщина подчеркнула, что особенно проблематично с парковками в районе рынков.

Отвечая на вопрос, аким Алматы отметил, что многоярусные парковки будут строить по всему городу. Что касается рынков, то, по словам градоначальника, "Алматы паркинг" уже предоставил места.

"Мы будем внедрять многоярусные парковки по городу. Доходы от паркинга будут идти в местный бюджет. В этом году начинаем программу, идет поиск мест".Ерболат Досаев

О том, что в Алматы появятся многоярусные парковки, аким заявил в августе 2022 года. По его словам, такие парковки частично освободят дворы от машин.

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