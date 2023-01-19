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В Астане воспитатели детского сада издевались над особенным ребенком

В Астане воспитатели детского сада издевались над особенным ребенком Фото: pxhere
В Астане воспитатели детского сада издевались над особенным ребенком, сообщает Zakon.kz.

17 января в полицию обратилась женщина по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай".

Сотрудниками Управления полиции района "Алматы" возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК.

"По делу назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых в отношении виновных лиц будет принято решение согласно действующему законодательству". Пресс-служба ДП Астаны 

Осенью в Актау разгорелся скандал вокруг методов нянечки в детсаду. Инцидент с применением палки попал на видео и широко обсуждается в Казнете.

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