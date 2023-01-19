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Роспуск Мажилиса: Токаев провел консультации с Ашимбаевым, Кошановым и Смаиловым

Роспуск Мажилиса: Токаев провел консультации с Ашимбаевым, Кошановым и Смаиловым Фото: akorda.kz
19 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел консультации с председателями палат Парламента Казахстана и премьер-министром по роспуску Мажилиса и досрочному прекращению полномочий маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования Парламента и маслихатов.

сентябрьском Послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Теперь нам предстоит провести выборы в Мажилис и маслихаты".Касым-Жомарт Токаев

В ходе консультаций, проводимых главой государства в соответствии с 63 и 86 статьями Конституции, выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.

Роспуск Мажилиса: Токаев проконсультировался с Ашимбаевым, Кошановым и Смаиловым

Фото: akorda.kz

Роспуск Мажилиса: Токаев проконсультировался с Ашимбаевым, Кошановым и Смаиловым

Фото: akorda.kz

По итогам встречи глава государства сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений.

Выступая с Посланием народу Казахстана, 1 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.

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Сенат Парламента РК Мажилис Парламента РК Правительство РК Ашимбаев Маулен Кошанов Ерлан Смаилов Алихан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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