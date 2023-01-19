Крещение в Алматы: без страха, но с молитвой

19 января православные отмечают Крещение Господне – христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 18 на 19 января во всех храмах Казахстана прошли праздничные службы.

Фото: АПН

В Вознесенском кафедральном соборе Божественную литургию и чин великого освящения воды возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Фото: АПН

После чего все желающие смогли совершить погружения в "иордань", а это специально отведенное место, прорубь, участок реки или просто большая емкость, созданные к празднику Крещения Господня для совершения обряда освящения воды.

Фото: АПН

В этом году в Алматы и Алматинской области были организованы "иордани" в 12 храмах.

Фото: АПН

В Крестовоздвиженский храм Алматы люди на Крещение приезжают со всего города. Храм стоит на берегу озера Карасу, и купели, "иордани", здесь организовывают прямо на озере, что, несомненно, привлекает сюда смельчаков.

Фото: АПН

А их много – во время Божественной литургии люди стоят плотными рядами, и маленькое помещение не может вместить всех желающих.

Фото: АПН

В этом храме, одном из красивейших в городе, в конце 2021 года случился пожар. Зданию был нанесен большой урон, сейчас его восстанавливают. А службы временно проходят в трапезной храма, празднично украшенной по случаю большого праздника.

Фото: АПН

Водоосвящение в Крестовоздвиженском храме традиционно проходит под открытым небом – на озере. К "иордани", высеченной в виде креста, совершается крестный ход. Духовенство и верующие торжественной процессией, с песнопениями проходят к месту освящения.

Фото: АПН

Купание в освященной воде, в "иордани", является не обязанностью, а лишь благочестивой традицией. Погружаться в "иордань" можно лишь с благоговением и молитвой.

Фото: АПН

Микрорайон Карасу – многонациональный и многоконфессиональный. Среди прихожан храма много русских, украинцев, есть казахи, цыгане, корейцы. Живут дружно, праздники отмечают вместе. А в крещенскую ночь здесь, около купелей, собираются люди не только разных национальностей, но и разных религий, они приходят "окунуться" вместе с друзьями и родными. Свое решение объясняют просто – эта традиция им нравится, это своеобразный экзамен на смелость. Да и вообще, купание в проруби не противоречит их религиозным убеждениям, они уверены, что это полезно: ледяная вода укрепляет иммунитет и приводит организм в тонус.





Фото: АПН

Так что православный праздник Крещения Господня в Казахстане уже давно вышел за рамки религиозного. Это праздник всенародный, объединяющий.

Фото: АПН

Наиболее смелые, отважные и подготовленные совершают погружения.



"Погружение не является обязательным действием, это благочестивая традиция", – подчеркивают священники.

Другие же устремляются к источникам освященной воды с банками и бутылями – считается, что вода, освященная в Крещение, обладает особыми свойствами, она лечит душу и тело, защищает и помогает. Ею окропляют жилища, рабочие места, одежду. Ее пьют и ею умываются. Ее называют Великой Агиасмой, то есть великой святыней… К тому же она может храниться без потери своих чудесных качеств очень долго.

Фото: АПН

Рядом с храмом очень кстати в такой мороз была организована палатка с горячим чаем, пловом, картошкой.

Фото: АПН

А за безопасностью весь крещенский праздник круглосуточно следили медики и пожарные – это очень важный момент, мороз в крещенскую ночь был нешуточный, на волосах и одежде вода немедленно превращалась в кристаллики льда.

Фото: АПН

Фото: АПН

Фото: АПН

Фото: АПН

Фото: АПН

Фото: АПН

Автор : Евгения Морозова

