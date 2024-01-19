Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне

19 января православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Как отмечают алматинцы один самых важных для христиан праздник, в материале Zakon.kz.





В ночь на 19 января во всех церквях и храмах Казахстана проходят праздничные богослужения. После литургии совершается великое освящение воды.

Фото: Zakon.kz

В этом году в Алматы купания состоятся в следующих местах:



Иверско-Серафимовский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30) – 18 января с 11.00 до 20.00 19 января;

Казанский собор (ул. Халиуллина, 45а) – 18 января с 11.00 до 20.00 19 января;

Покровский храм (ул. Юных Пионеров, 85) – 19 января с 00.00 до 20.00;

Храм Христа Спасителя (пр-т Райымбека, 493) – 18 января с 22.00 до 22.00 19 января;

Крестовоздвиженский храм (мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37 б), пруд – 19 января с 01.00 до 23.00;

Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5) – 18 января с 11.00 до 18.00, 19 января с 9.00 до 18.00;

Богоявленский собор (озеро Сайран) – 19 января с 10.30 до 15.00;

Храм Александра Невского (Параскевинский, ул. Жансугурова, 500в) – 19 января с 02.00 до 20.00;

Благовещенский храм (ул. Ибрагимова, 13) – 19 января с 01.00 до 22.00;

Успенский собор (мкр. Первомайский, ул. Центральная, 86) – 19 января с 10.00 до 22.00.





"Поздравляем всех казахстанцев с этим светлым праздником Крещения Господним. Желаем вам в этот день, омывшись святой водой зарядиться силой и бодростью. Еще раз с праздником", – сказал ключарь храма Христа спасителя Алматы Александр Гайченя.

Фото: Zakon.kz

В связи с крещенскими купаниями в Алматы была усилена работа экстренных служб.

Фото: Zakon.kz

Для переохладившихся купальщиков спасатели оборудовали специальные комнаты, в которые посредством газовых обогревателей подается теплый воздух. Поэтому опасных для жизни и здоровья ситуаций удалось избежать.

Как проходят крещенские купания в Астане можно посмотреть здесь.

О том, как правильно подготовиться к крещенским купаниям, читайте здесь.

