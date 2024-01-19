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Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне

Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне Фото: zakon.kz
19 января православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Как отмечают алматинцы один самых важных для христиан праздник, в материале Zakon.kz.


В ночь на 19 января во всех церквях и храмах Казахстана проходят праздничные богослужения. После литургии совершается великое освящение воды.

Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне

Фото: Zakon.kz

В этом году в Алматы купания состоятся в следующих местах:

  • Иверско-Серафимовский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30) – 18 января с 11.00 до 20.00 19 января;
  • Казанский собор (ул. Халиуллина, 45а) – 18 января с 11.00 до 20.00 19 января;
  • Покровский храм (ул. Юных Пионеров, 85) – 19 января с 00.00 до 20.00;
  • Храм Христа Спасителя (пр-т Райымбека, 493) – 18 января с 22.00 до 22.00 19 января;
  • Крестовоздвиженский храм (мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37 б), пруд – 19 января с 01.00 до 23.00;
  • Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5) – 18 января с 11.00 до 18.00, 19 января с 9.00 до 18.00;
  • Богоявленский собор (озеро Сайран) – 19 января с 10.30 до 15.00;
  • Храм Александра Невского (Параскевинский, ул. Жансугурова, 500в) – 19 января с 02.00 до 20.00;
  • Благовещенский храм (ул. Ибрагимова, 13) – 19 января с 01.00 до 22.00;
  • Успенский собор (мкр. Первомайский, ул. Центральная, 86) – 19 января с 10.00 до 22.00.


"Поздравляем всех казахстанцев с этим светлым праздником Крещения Господним. Желаем вам в этот день, омывшись святой водой зарядиться силой и бодростью. Еще раз с праздником", – сказал ключарь храма Христа спасителя Алматы Александр Гайченя.
Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне

Фото: Zakon.kz

В связи с крещенскими купаниями в Алматы была усилена работа экстренных служб.

Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне

Фото: Zakon.kz

Для переохладившихся купальщиков спасатели оборудовали специальные комнаты, в которые посредством газовых обогревателей подается теплый воздух. Поэтому опасных для жизни и здоровья ситуаций удалось избежать.

Как проходят крещенские купания в Астане можно посмотреть здесь

О том, как правильно подготовиться к крещенским купаниям, читайте здесь.

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Николай Ежелев
Алматы
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