Концепцию развития сельских территорий до 2027 года разработали в Казахстане

Министерство нацэкономики разработало проект Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель Концепции – создание условий для повышения качества жизни сельского населения и его благосостояния через раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий, улучшение социальной и инженерной инфраструктуры и качества оказываемых ими услуг, экологической безопасности жизни на селе.

Для достижения этих целей предусмотрены следующие подходы:

1. Институциональное обеспечение развития сельских территорий (распределение полномочий между уровнями исполнительной власти, вовлечение органов местного самоуправления, совершенствование механизма финансирования сельских территорий (фискальная децентрализация).

Видение развития будет сопряжено с концентрацией населения в "точках" экономического роста, то есть в селах, имеющих потенциал развития, где будут целенаправленно создаваться благоприятные условия для проживания населения.

План развития сельского населенного пункта будет разрабатываться акимом сельского округа с привлечением местного сообщества.

2. Сокращение диспропорций в предоставлении базовых услуг за счет интенсивного развития социальной и инженерно-технической инфраструктуры. В соответствии с данным подходом будет продолжена реализация модели "люди к инфраструктуре", охватывающей жилищно-коммунальную сферу, функционирование объектов здравоохранения, образования, социально-культурного назначения, доступность услуг современных средств связи (интернет, мобильная, сотовая связь, цифровое телевидение и др.).

Для обеспечения сельского населения доступным жильем и стимулирования его строительства будет установлен порядок субсидирования затрат работодателей, построивших своим работникам жилища в сельских населенных пунктах.

Субсидированию будут подлежать затраты работодателей в размере 50% от стоимости введенного в эксплуатацию дома площадью не более 100 кв. метров.

3. Повышение уровня доходов сельского населения путем развития агропромышленного производства, стимулирования развития предпринимательства, крестьянских и личных подсобных хозяйств, а также сельскохозяйственной кооперации.

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2022 года в республике насчитывается 6293 сельских населенных пункта, в которых проживает 38,5% населения страны, или 7,5 млн человек. Возрастная структура сельского населения моложе по сравнению с городским. На начало 2022 года удельный вес населения старше 65 лет, проживающего в селах, составил 7,5%, а в городах – 8,6%.

Основной сферой приложения труда для сельчан по-прежнему является сельское, лесное и рыбное хозяйство, где занято 27,5% (986,4 тыс. чел.) от всего занятого населения в сельской местности. Однако среднемесячная заработная плата в аграрном секторе является сравнительно низкой, что сказывается на доходах сельского населения: по официальным данным за 2021 год, она составила 147,4 тыс. тенге.

При этом каждый третий сельский житель является самостоятельно занятым. Это свидетельствует об отсутствии возможности официального трудоустройства (наемная занятость), следовательно, об отсутствии их социальной защиты и соответствующих отчислений.

Проблемными вопросами села являются нехватка объектов культуры, потребность в капитальном ремонте зданий объектов культуры и неукомплектованность материально-технической базы.

Состояние и развитие спорта напрямую зависят от наличия необходимой спортивной инфраструктуры. Несмотря на рост количества спортивных сооружений, имеется потребность в строительстве новых объектов, особенно в сельской местности.

Наибольший дефицит спортивных сооружений отмечается в Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

Несмотря на реализацию мер по благоустройству сельских населенных пунктов, по-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с качеством питьевой воды и водоснабжением.

В свою очередь низкое качество местных дорог ведет к слабой связанности сельских территорий и препятствует их экономическому развитию.

Как отмечают разработчики документа, реализация Концепции позволит осуществить эффективное распределение полномочий между уровнями исполнительной власти, вовлечение органов местного самоуправления, бизнеса и развитие гражданских инициатив позволит реализовать демографический, экономический и социальный потенциал сельских территорий.

Кроме того, планируется решить вопросы обеспеченности необходимыми условиями для качества жизни жителей сельских территорий, в том числе централизованного водоснабжения, бесперебойного электроснабжения, в хорошем состоянии внутрипоселковыми дорогами, услугами образования и здравоохранения, доступного высокоскоростного Интернета и другие.

"Качественный рост сельского хозяйства будет направлен на повышение доходов сельского населения и создание рабочих мест за счет развития экономики села, преимущественно развития агропромышленного комплекса с учетом экологических рисков, обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения", – говорится в документе.

В основу устойчивого развития сельских территорий заложена реализация следующих принципов:



человекоцентричность;

справедливое распределение благ и обязанностей;

честная конкуренция, открытие рынков для предпринимателей;

рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики;

развитие человеческого капитала, инвестиций в образование.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.



