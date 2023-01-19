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Из-за бурной реакции казахстанцев отменили итоги конкурса по гербу Улытауской области

Из-за бурной реакции казахстанцев отменили итоги конкурса по гербу Улытауской области Фото: Instagram/ulytauregion
19 января акимат отменил итоги конкурса на создание герба Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
"Вопрос эмблемы области вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. В этой связи было принято решение об отмене итогов конкурса и, соответственно, результатов конкурсной комиссии", – говорится в сообщении акимата. 

Ранее был утвержден герб Улытауской области. Это эскизный проект члена Евразийского Союза дизайнеров Шахибадена Сейткенова. Герб области представляет собой одноцветное контурное изображение гор. В нижней части герба – надпись "ŪLYTAU".

В цветном изображении герб Улытауской области имеет два цвета: коричневый и синий. Центральное место на гербе занимает рисунок, напоминающий горы Улытау. Однако образ гор – не просто воспроизведение рельефа, это емкий художественно-эстетический образ; символ свободы, пути навстречу будущему, символ духовного восхождения.

Надпись "ŪLYTAU", расположенная снизу, стилизована под петроглифы Таңбалы тас. Это символизирует богатую историю края, многовековые традиции сплочения и целостности народа. Не случайно ученые называют Таңбалы тас первой Конституцией казахского народа: здесь представители родов (ру) вырезали на камнях петроглифы и клялись друг другу в вечном братстве.

Как отмечали в акимате, таким образом, выбранный жителями герб Улытауской области неразрывно связывает прошлое, настоящее и будущее нашего региона.

"Отныне этот герб будет являться одним из отличительных признаков Улытауской области. Эталон герба утвержден специальной комиссией, в состав которой вошли известные в регионе ученые и художники, историки и педагоги, многоуважаемые ветераны и общественные деятели", – говорилось в сообщении акимата 18 января. 

В  течение нескольких месяцев проходил конкурс на лучший эскизный проект герба Улытауской области. Свое видение одного из главных символов региона представили порядка 130 дизайнеров из разных уголков нашей республики. Все эскизы были показаны жителям и гостям Жезказгана в рамках специально организованной выставки 12–18 декабря 2022 года. В результате члены комиссии вместе с жителями, посетившими выставку, отобрали 18 лучших эскизов. По результатам онлайн-голосования наибольшее количество голосов набрал вариант №15.

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Анастасия Стативкина
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