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Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменила прокуратура Улытауской области

Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменила прокуратура Улытауской области , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 10:11 Фото: gov.kz
С начала года прокуратура Улытауской области отменила 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Местные исполнительные органы при объявлении конкурсов не проводили соответствующих экспертиз. Проектно-сметная документация отсутствовала, предъявлялись неправомерные требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков.

Так, отделом экономики и финансов города Жезказгана объявлены государственные закупки по содержанию автомобильных дорог на сумму 1,9 млрд тенге.

При этом в конкурсной документации заказчику необоснованно предъявлены не предусмотренные законом квалификационные требования.

Более того, в нарушение требований бюджетного законодательства заказчик планировал заключить договор на содержание городских автодорог сроком на три года, хотя такие работы не входят в перечень договоров, срок которых может превышать текущий финансовый год.

В другом случае областным Центром психического здоровья Управления здравоохранения при закупках услуг по обеспечению питанием пациентов излишне выделены средства в размере 17,2 млн тенге.

По протестам прокуроров незаконные государственные закупки отменены, к дисциплинарной ответственности привлечено девять должностных лиц, к административной – 17.

Данное направление надзорной деятельности находится на постоянном контроле прокуратуры Улытауской области.

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