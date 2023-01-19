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Матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре посетили 3,4 млн болельщиков

Футбол ЧМ-2022 3.4 миллиона зрителей Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная федерация футбола (FIFA) объявила официальные данные о количестве зрителей, которые посетили игры мундиаля-2022. По сумме всех матчей чемпионата мира в Катаре, на 8-ми стадионах собралось 3,4 миллиона зрителей, сообщает Zakon.kz.

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По сравнению с чемпионатом мира 2018 года в России, где болельщиков было 3 миллиона, количество зрителей катарского турнира превышает на 400 тысяч. Также, по данным FIFA зафиксированы ряд интересных фактов в Катаре. Финал ЧМ-2022 собрал около 1,5 миллиарда зрителей по всему миру, а матч открытия посмотрели более 550 миллионов человек.

Благодаря 172 голам, катарский турнир стал самым результативным чемпионатом мира по футболу в истории, перебив предыдущий рекорд в 171 мяч (1998 и 2014 годы). 

Победителями ЧМ-2022 по футболу стала сборная Аргентины, которая обыграла в решающем матче Францию в серии послематчевых пенальти.

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