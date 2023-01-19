Депутата Азамата Абильдаева исключили из партии "Ак жол"

19 января 2023 года в Астане состоялся пленум Национального совета Демократической партии "Ак жол", который принял решение об исключении депутата Мажилиса Парламента РК Азамата Абильдаева из партии, сообщает Zakon.kz.

На заседании под председательством лидера партии Азата Перуашева были проанализированы слова Абильдаева о войне в Украине в интервью журналисту и дана соответствующая политическая оценка.

"Национальный совет принял решение об исключении Азамата Абильдаева из Демократической партии "Ак жол". В связи с этим партия "Ак жол" направила письмо в Центральную избирательную комиссию о прекращении депутатского мандата Азамата Абильдаева". Пресс-служба Демократической партии "Ак жол"

Члены Национального совета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают как партийную, так и депутатскую этику.





"Стоит отметить, что, как вчера сообщил президиум партии, партия "Ак жол" всегда уважает и поддерживает независимость и целостность земли нашей республики и других дружественных государств". Пресс-служба Демократической партии "Ак жол"

Азамат Абильдаев был членом Демократической партии "Ак жол" с сентября 2021 года.