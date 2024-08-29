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Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили мандата депутата

Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили мандата депутата, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 14:01 Фото: Instagram/mazhilis.kz
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана по представлению демократической партии "Ак жол" лишила мандата депутата Мажилиса Парламента РК Аскара Садыкова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал председатель Центризбиркома РК Нурлан Абдиров.

"В связи с принятием постановления Национального совета Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 1 июля 2024 года признать утрату Садыковым Аскаром Аманбаевичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте ЦИК РК накануне, 28 августа.

По словам председателя демпартии "Ак жол" Азата Перуашева, основанием для данного решения стало совершение Аскаром Садыковым "действий, недопустимых для статуса депутата".

"Данный факт был самостоятельно выявлен партийными органами и рассмотрен на пленуме ДПК, который исключил А. Садыкова из партии, что и влечет лишение депутатского мандата", – написал он в Telegram-канале сегодня, 29 августа.

Аскар Садыков родился 4 мая 1969 года в Актюбинской области. В 1995 году окончил Оренбургский государственный технический университет (специальность "Инженер-механик"), в 2000 году – Казахский государственный юридический университет (специальность "Юрист"), в 2014 году – Международную академию бизнеса (магистр делового администрирования).

Трудовую деятельность начал монтажником СМУ-1 треста "Оренбургмонтажного завода" (1992). Затем работал начальником отдела правового обеспечения и корпоративного управления, главным специалистом по корпоративному управлению – ТОО "Казахойл Актобе" (2003-2005), председателем наблюдательного совета ТОО "Асель-Казахстан" (2005-2008), директором АФ "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен" (2008-2012), председателем Актюбинского областного филиала ДПК "Ак жол" (2013-2023).

Депутатом Мажилиса Парламента РК VIII созыва был избран 28 марта 2023 года.

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24 января 2024 года депутат Мажилиса Аскар Садыков в своем запросе раскритиковал позицию руководства авиакомпании Air Astana в части регистрации воздушных судов и дальнейшей судьбы Fly Arystan. Позднее, 31 января, мажилисмен раскритиковал ход расследования крушения самолета Bek Air.

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