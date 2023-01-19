В Минфине придумали, как сдержать чрезмерный рост госдолга

19 января министр финансов Ерулан Жамаубаев на коллегии ведомства рассказал о планах по снижению дефицита бюджета страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что в рамках реализации Концепции управления государственными финансами необходимо постепенно снижать дефицит бюджета.

"В текущем году по сравнению с прошлым годом он снижен с 3,3% до 2,7% к ВВП. Это позволит сдерживать чрезмерный рост госдолга. Финансирование дефицита планируется преимущественно на внутреннем рынке. В случае нехватки внутренней ликвидности будут задействованы другие инструменты – то есть займы международных финансовых организаций и выпуск облигаций на внешних рынках. Продолжится работа по включению государственных ценных бумаг в международные индексы, а также привлечение Euroclear на казахстанский фондовый рынок. Это даст дополнительную ликвидность для финансирования дефицита бюджета". Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

В целом, по его словам, управление государственным долгом будет осуществляться с соблюдением всех установленных ковенантов.

Глава Минфина добавил, что в процессе планирования будут оптимизированы расходы и обеспечена сбалансированность бюджета.

"В ближайшее время мы пойдем на уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год. При этом акцент будет сделан на инициативы и поручения президента, определенные в предвыборной программе и озвученные в его послании народу Казахстана. Также предстоит работа по формированию проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период. Здесь будут учтены поручения по повышению эффективности бюджетных средств и укреплению устойчивости государственных финансов". Ерулан Жамаубаев

Более системные решения в этом направлении, по его словам, будут отражены в проекте нового Бюджетного кодекса. Речь идет об упрощении бюджетного процесса, усилении фискальной децентрализации, выделении целевых трансфертов только по решению главы государства на реализацию важных социально-значимых, общестрановых проектов, обеспечении подотчетности и прозрачности деятельности госорганов и квазигоскомпаний и полной цифровизации бюджетного и стратегического планирования.