Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам

19 января 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что в соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат Парламента и премьер-министром он подписал указы о роспуске Мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Заявление главы государства опубликовали на сайте Акорды.

"Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией... Призываю всех проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах в Мажилис и маслихаты". Касым-Жомарт Токаев

Он поблагодарил депутатов за активную и плодотворную работу.

"Депутаты Мажилиса и маслихатов были в эпицентре проводимых в стране масштабных реформ. Регулярно встречались с избирателями, выезжали в самые отдаленные районы, задавали тон общественным дискуссиям, поднимая насущные вопросы граждан". Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации Казахстана.

"Как вы знаете, в прошлом году в своем сентябрьском Послании я открыто предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине этого года. Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы Независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам, как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан перешел на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти.

"Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Новая модель формирования Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства напомнил, что в рамках реализации конституционной реформы была значительно упрощена процедура регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тыс. членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. В результате этих и других системных мер в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий.

Кроме того, по словам Касым-Жомарта Токаева, принципиальное значение имело принятое ранее решение о введении в избирательные бюллетени графы "против всех".

"Серьезным шагом в демократизации страны было снижение планки с 7 до 5% для прохождения партий в Мажилис. Еще одной важной новацией для обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное закрепление 30%-ной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов. Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что в организации и проведении выборов большую роль играют территориальные избирательные комиссии, поэтому для повышения качества всех выборных процедур областные избирательные комиссии переведены на профессиональную основу.

"Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести строгий контроль за соблюдением законности, прозрачности и справедливости предстоящих выборов. За электоральным процессом будут пристально следить отечественные и международные наблюдатели. Здесь важную роль играет активность граждан. Все кандидаты и партии в соответствии с законом получат равный доступ к средствам массовой информации". Касым-Жомарт Токаев

Он уверен, что эта избирательная кампания продемонстрирует высокий уровень политической культуры и будет способствовать консолидации нашего общества.



"Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. Сегодня в мире не так много государств, которые проводят столь масштабные преобразования". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу "сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство".

"Нам вместе предстоит преодолеть сложные вызовы и решить множество важных задач на пути построения Справедливого Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан". Согласно документу, внеочередные выборы депутатов Мажилиса назначены на 19 марта 2023 года.

Другим указом главы государства досрочно прекращены полномочия маслихатов всех уровней.