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Выборы депутатов Мажилиса назначены на 19 марта — указ Токаева

Выборы депутатов Мажилиса назначены на 19 марта - указ Токаева Фото: parlam.kz
19 января Касым-Жомарт Токаев опубликован указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 1 статьи 63 Конституции Республики Казахстан, статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" глава Казахстана постановил:

  1. Распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.
  2. Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.
  3. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
  4. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Также на официальном сайте президента опубликован указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

В соответствии с пунктом 5 статьи 86 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Касым-Жомарт Токаев постановил:

  1. Досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.
  2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.
  3. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

Выступая с Посланием народу Казахстана, 1 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.

19 января 2023 года глава государства провел консультации с председателями палат Парламента Казахстана и премьер-министром по роспуску Мажилиса и досрочному прекращению полномочий маслихатов.

По данным Министерства юстиции рассказали, в Казахстане зарегистрировано 7 политических партий:

  • Партия Amanat;
  • Демократическая партия Казахстана "Ак Жол";
  • Народная партия Казахстана;
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
  • "Общенациональная социал-демократическая партия";
  • Казахстанская партия зеленых "Байтақ";
  • Общественное объединение "Партия "Respublica".

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