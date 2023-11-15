Касым-Жомарт Токаев: Закон должен быть един для всех

15 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел консультации с руководителями правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Президент провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, Генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств.

"Глава государства особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан", – говорится в сообщении Акорды.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, принцип Закон и Порядок должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. Сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

Касательно недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов Президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок", – полагает президент.

В ходе встреч и консультаций президент подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов и судебных инстанций возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.

Материал по теме Токаев обратился к молодежи

В своем выступлении накануне Дня Республики глава государства называл повышение правовой культуры важнейшим условием построения Справедливого Казахстана.

"Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным – это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие", – отмечал Касым-Жомарт Токаев.

Другими словами, как подчеркнул президент, "если у нас все будет по закону, то все у нас будет в порядке".