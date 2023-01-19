Что стоит за ростом курса золота и почему это выгодно Казахстану

Рынок золота начал год на позитивной ноте. По прогнозам аналитиков, потенциал для дальнейшего роста фьючерсов этого драгметалла есть, что в целом весьма выгодно для Казахстана, обладающего золотоносными месторождениями, сообщает Zakon.kz.

С начала года курс золота, продемонстрировав резкий рост, к сегодняшнему дню достиг отметки 1 912,10 долларов за тройскую унцию, прибавив с предыдущих торгов 5,10 пунктов. Большинство аналитиков фондового рынка сходятся во мнении, что вероятно курс золота может добраться и до 2 000 долларов, но на это потребуется время. А вот эксперты Bank of America считают, что в ближайшие три года золото будет занимать важное место в портфелях инвесторов, оставаясь таковым вплоть до 2026 года. Пока же можно отметить лишь то, что в целом бычий тренд остается и тому есть ряд причин.

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Золото – оно и в Китае золото

Казахстанские эксперты отмечают, что турбулентность в мировых экономиках, высокая инфляция, сложная геополитическая обстановка, экономический кризис, колебания курса доллара заставляют искать инвесторов стабильности. В этом случае золото как раз и является тем самым надежным и защитным активом у инвесторов, а у государств от кризисов и инфляции. А интерес к стабильному активу, как правило, влияет на его ценовой рост.

"Факторов влияющих на цену золота немало. На мой взгляд, рост золота за последние 2 недели связан с ожиданием большинства инвесторов с коррекцией рынка в первом полугодии 2023 года и обесценивание валюты. Скажем так, "лишние деньги", с небольшого роста индекса SP500 и чуть более заметного роста Биткойна, некоторые инвесторы, трейдеры решили переложить в золото в ожидании продолжения медвежьего рынка", – говорит Данияр Курмашев, директор Ipsum Finance, эксперт по личным финансам.

Аналогичной точки зрения придерживается и экономист Магбат Спанов который отмечает, что после пандемии ожидалась стабилизация, но этого не произошло а на рынке появились "дутые бумаги" за которыми ничего не стоит, тогда как золото остается тем самым растущим активом, который можно ощутить.

Эксперты также обращают внимание на то, что за последние два месяца Китай закупил 62 тонны золота. И c их точки зрения, это довольно серьезный шаг, который не стоит упускать из внимания. Как отмечает Магбат Спанов, Китай активизирует свою внешнюю политику в отношении нефтедобывающих арабских стран, входящих в ОПЕК. Подтверждением тому являются договоренности, достигнутые в ходе встреч в рамках саммита "Китай – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива" в Эр-Рияде, в декабре 2022 года.

"В рамках турбулентности мировой экономики идет борьба между юанем и долларом. Юань будет набирать силу, тем более что Китай стремится увеличить показатели ВВП в 2023 году и максимально приблизиться к доковидным 6,1%. Здесь также важная роль отводится золотовалютным резервам. А золото здесь является ключевым фактором дальнейшего развития системы нефтеюаней. К тому же золото – это универсальная валюта, которая котируется во все времена", – отмечает Магбат Спанов.

В настоящее время золотой запас Китая составляет 2010 тонн. Анализирую активные действия Поднебесной в отношении пополнения своих золотовалютных запасов, аналитики не исключают, что Китай может рассматривать возможность конвертации юаня в золото, фактически превращая свою валюту в глобальный инвестиционный актив для иностранных владельцев юаня, тем самым повышая ее спрос.

Такой точки зрения придерживается старший рыночный стратег компании по Азии и Тихоокеанскому региону Чи Ло, который в своем блоге на ресурсе BNP Paribas Asset Management предположил: "Если Саудовская Аравия решит торговать своей нефтью с Китаем в юанях, а не в долларах США, это придаст импульс торговле "нефти – юанями", которая уже происходит между Китаем и Россией".

По мнению китайского эксперта, увеличение количества игроков, решивших торговать нефтью и другими продуктами с Китаем в юанях, может не только помочь китайской валюте со временем достичь критической массы на международном уровне, но и ослабить способность США контролировать и влиять на международную торговлю и долларовые потоки.

Рост цены на золото выгоден Казахстану

Согласно статистике Нацбанка РК на 12 января 2023 года, валовые международные резервы составляют 35 074 млрд долларов, по показателям к началу года увеличившись на 2,02%. Активы в СКВ – 14 583 млрд долларов, по показателями к началу года показав рост на 34,63%. Объем золота составляет 20 491 млрд долларов. Данный показатель снизился к началу года на 12,97%. Скорее снижение показателей связано с политикой финрегулятора, который все еще продолжает политику снижения доли золота в составе резервов, ради повышения диверсификации и сбалансированности аллокаций золотовалютных активов. И в этой связи с точки зрения экспертов,

рост цены на золото может влиять положительно на монетарные резервы Нацбанка РК.

"Монетарное золото составляет 58,5% золото-валютных резервов Казахстана, сумма которых на конец 2022 года равнялась 35 млрд долларов. Так, в связи с ростом цены на золото, оценка монетарных резервов Казахстана повышается, что само по себе является позитивным моментом, сулит большую надежность национальной валюты, платежеспособность страны во взаиморасчетах во внешнем секторе", – говорит Жаннур Ашигали, замдиректора филиала АКРА в МЦФА.

В свою очередь экономист Сапарбай Жубаев также отмечает, что золото – это, прежде всего высоколиквидный актив, и оно продается, когда возникает необходимость в коррекционном движении на финансовых рынках.

"Но если говорить о фондовом рынке, то сегодня выгодно вкладывать и инвестировать в золото. Рост курса цен на золото возникает тогда, когда волатильность на рынках растет, а цены падают. И чем больше инвесторов бегут в драгметалл, тем меньше его предложение, и потому цена растет", – считает эксперт.

В заключение, стоит отметить, что цены на золото растут, вопреки прошлогодним сценариям аналитиков, где прогнозировалось, что стоимость золота не поднимется выше 1300 долларов за унцию в 2023 году. Тем не менее, на текущий момент инфляционные риски и нестабильность на геополитической арене, активно подстегивают рост стоимости драгметалла, который становится веским основанием для эффективной диверсификации инвестиционного портфеля.