Почему сегодня опасно инвестировать в золото

Золото стало самым выгодным активом современности. За год его стоимость в тенге выросла более чем на 60%. На первый взгляд – это аргумент в пользу покупки драгметалла. Однако именно столь масштабный рост и создает главную зону риска для инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Все прогнозы – в урну

Сейчас тройская унция золота (31,1035 грамма) торгуется на спот-рынке (текущий рыночный курс с немедленной поставкой, формирующийся на глобальном валютном рынке Forex) на уровне около 5 185 долларов. Это выше прежних ориентиров, которые крупнейшие инвестиционные банки называли целевыми на конец года.

Goldman Sachs ранее ожидал уровень около 4 900 долларов, а JPMorgan прогнозировал среднюю цену порядка 5 055 долларов в IV квартале. Однако с учетом текущей динамики рынок фактически превысил эти ориентиры, и аналитики пересматривают оценки в сторону повышения. В обновленных сценариях речь идет уже о диапазоне 5 400-6 000 долларов за унцию к концу 2026 года.

Более агрессивные прогнозы допускают краткосрочный выход выше 6000 долларов в случае смягчения политики ФРС (Федеральной резервной системы США – центрального банка США) и сохранения высокой геополитической напряженности.

Рост уже заложен в цене

По данным Национального банка РК, сегодня грамм золота стоит 83 347,32 тенге.

5 января 2026 года цена составляла 71 300,21 тенге. Рост – около 16,9%.

цена составляла 71 300,21 тенге. Рост – около 16,9%. Год назад, то есть 26 февраля 2025 года, грамм стоил 47 170,64 тенге. За год увеличение составило примерно 76,7%.

Если взять пятилетний горизонт, то 26 февраля 2021 года цена находилась на уровне 23 897,95 тенге.

Таким образом, за 5 лет золото в Казахстане подорожало почти на 250%!

Такая динамика означает, что значительная часть позитивных ожиданий уже отражена в котировках. Инвестор, входящий в актив сейчас, покупает его не на старте роста, а после многолетнего ралли.

Иллюзия устойчивости и риск коррекции

Экономист Софья Донец подчеркивает, что двукратный рост за два года существенно меняет инвестиционную логику.

"Когда актив уже вырос в цене в два раза за последние два года, инвестировать в него всегда непросто. Есть риск купить и затем долгое время сталкиваться либо с откатом вниз, либо с отсутствием роста". Софья Донец

Именно риск входа на пике делает текущий момент особенно чувствительным. Геополитическая напряженность вынуждает центральные банки многих стран наращивают золотые резервы, воспринимая металл как инструмент диверсификации валютных рисков. Этот фундаментальный спрос формирует ощущение устойчивости.

Однако защитный статус не означает отсутствия колебаний. Золото не приносит дивидендов или процентного дохода. Его инвестиционная привлекательность полностью зависит от дальнейшего роста цены. При стабилизации мировой экономики или повышении реальных процентных ставок (ставок с учетом инфляции) интерес к металлу может снизиться.

По словам эксперта, краткосрочный потенциал роста сохраняется, но соотношение риска и ожидаемой доходности сейчас заметно хуже, чем год или два назад.

Скрытая угроза

Для казахстанских инвесторов важнейшим фактором остается курс тенге. Ослабление национальной валюты способно добавить 8-15% к доходности золота в тенговом выражении. В совокупности это формирует потенциальный диапазон 15-35% годовых.

Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что в условиях нестабильного валютного рынка золото воспринимается как способ хеджирования (страхования) от ослабления тенге. По его словам, инвестор фактически делает двойную ставку – на рост мировых котировок и на ползучую девальвацию национальной валюты.

Однако этот механизм работает и в обратную сторону. При укреплении тенге часть доходности может быть нивелирована. Таким образом, инвестор принимает на себя сразу два риска – ценовой и валютный.

"При покупке на исторических максимумах такая комбинация повышает вероятность волатильности портфеля – то есть риск глобально "пролететь" усиливается". Арсен Темирбаев

"Золотые" ограничения

Также отметим, что при покупке слитков инвестор сталкивается с дополнительными издержками. Банки часто выкупают физическое золото по цене на 10-15% ниже рыночной. Эта разница называется спредом – разницей между ценой покупки и продажи. Она способна существенно снизить итоговую доходность.

Кроме того, хранение металла требует затрат на сейф или банковскую ячейку. Повреждение упаковки или самого слитка может дополнительно уменьшить цену обратного выкупа.

Альтернативой физическому металлу являются обезличенные металлические счета (ОМС) – банковский инструмент, при котором инвестор приобретает золото в безналичной форме без получения слитка. Однако ОМС не подпадают под систему гарантирования вкладов. В случае отзыва лицензии у банка инвестор может потерять средства. Этот риск часто игнорируется на фоне растущих котировок.

Волатильность на коротком горизонте

Несмотря на репутацию "тихой гавани", золото способно демонстрировать убыточные периоды на горизонте 3-5 лет, предупреждает финансист. Рост реальных ставок или снижение геополитической напряженности могут привести к коррекции.

"При покупке вблизи исторических максимумов инвестор рискует как минимум заморозить капитал на длительный срок без ощутимой доходности". Арсен Темирбаев

Другими словами, основная угроза сегодня – не в самой цене металла, а в моменте входа. Чем выше цена, тем ниже запас прочности и тем выше вероятность коррекции. Инвестору необходимо учитывать валютные риски, издержки хранения и отсутствие регулярного дохода.

