Доходность пенсионных активов ЕНПФ победила инфляцию

Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ вырос за первый месяц 2024 года. При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ за 12 месяцев превысила инфляцию, сообщает Zakon.kz.

По информации Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), чистый инвестиционный доход вкладчиков за январь 2024 года превысил 109,6 млрд тенге.

"Этот показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года на 45,7 млрд тенге, или на 72%". ЕНПФ

При этом к 1 февраля 2024 доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков, составила 10,3% при инфляции в размере 9,5%.

Согласно данным ЕНПФ, инвестиционный доход со дня основания накопительной пенсионной системы в 1998 году и к 1 февраля 2024 года составил порядка 9,5 трлн тенге.

"Накопленная инвестиционная доходность за весь указанный период с нарастающим итогом составила 822,03% при инфляции за весь период 761,15 %". ЕНПФ

Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде превышает инфляцию, резюмировали в фонде.

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