Потолок ледяной: как Казахстан пережил минувшие морозы

В начале января сильные холода пришли практически на всю территорию Казахстана. Морозы выявили целый ряд проблем – от коммунальной сферы до общественного транспорта. О том, как с природной стихией справлялись в разных областях страны, рассказывают корреспонденты Zakon.kz.

В Петропавловске вместе с морозами грянул мусорный коллапс

Для СКО мороз в минус 35 градусов – далеко не экстраординарное событие. Но в этот раз неожиданно появилась новая проблема – в Петропавловске начала ломаться техника коммунальных служб, вывозящих бытовые отходы, что привело к настоящему мусорному коллапсу.

Фото: Zakon.kz

Высота мусорных завалов во дворах городских многоэтажек порой достигала несколько метров, а площадь – сотни квадратных метров.

Оказалось, что мусоровозы здесь старые и изношенные до предела. Коммунальщики оправдывались тем, что тариф на вывоз мусора в Петропавловске самый низкий в стране, сумму в 220 тенге не меняли 6 лет, поэтому обновить парк не представляется возможным. Последние три года коммунальщики регулярно просили рассмотреть возможность повышения цены их услуг, но безрезультатно.

"Тариф за вывоз мусора не повышался с 2017 года. На протяжении многих лет мусоровывозящие предприятия не в силах обновить материально-техническую базу. За этот период произошло значительное повышение цены на ГСМ. В следствии того, что предприятия не имеют материальной возможности обновлять автопарк, ремонтировать технику из-за нерентабельности работы, случаются частые поломки, которые приводят к скоплению мусора в городе", – говорит Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Петропавловска.

12 января 2023 года на портале нормативно-правовых актов появился проект решения городского маслихата "Об утверждении тарифов для населения на сбор, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по г. Петропавловску". Проект предусматривает увеличение тарифа сразу более, чем в 2 раза – жителям многоэтажных домов по 480 тенге с человек, в частном секторе – по 510 тенге вместо прежних 234 тенге. Документ имеет статус "на обсуждении" до 26 января 2023 года. Но местные власти уже не скрывают, что теперь поддерживают повышение.

После того, как морозы отступили, все мусорные завалы в городе расчистили. Но синоптики обещают в регионе новое похолодание.

В Семее депутат не нашел несколько рабочих бригад на своих участках

В Абайской области сначала почти неделю продолжались метели с буранами, затем проливной дождь превратил снег в грязную снеговую жижу. А уже потом грянули настоящие морозы, за несколько часов ртутный столбик упал до минус 28 и вся эта жижа превратилась в гололед.

Фото: Zakon.kz

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея утверждали, что для ликвидации последствий в круглосуточном режиме все это время работали от 40 до 60 единиц техники и более ста человек. Однако депутат областного маслихата Серик Байгалиев устроил своеобразный ночной рейд по городу, и не обнаружил многие рабочие бригады, которые якобы трудились в это время на определенных участках. Прокомментировать этот факт в отделе ПТ и АД Семея внятно не смогли, лишь предположив, что техника вышла из строя. А вот куда при этом делись люди, никто толком не ответил.

Видеоотчет был опубликован в соцсетях, а через некоторое время городские общественники повторили рейд депутата, только на этот раз днем.

"Повторный дневной рейд показал, что особых выводов подрядные организации не сделали. Была проведена поверхностная уборка, а вот в целом, ледовая обстановка в городе осталась прежней. Люди продолжают получать травмы в результате падения, дети и студенты колледжей вынуждены учиться в дистанционном формате, ухудшилось дорожное движение, работа общественного транспорта, где и без того были большие проблемы. Даже во время съемок наша машина не смогла войти в нужный поворот, потому что не смогли выйти их колеи, превратившейся в трамвайные рельсы", - говорит член областного Общественного совета Мурат Сулейменов.

На дорогах Абайской области приходилось буквально спасать людей

На областных дорогах тем временем перекрыли движение автотранспорта. Из-за метелей и туманов видимость порой достигала нулевой отметки. Однако находились отчаянные водители, которые прорывались на трассы, где и застревали в снежных заносах или вылетали в кюветы. В снежном плену оказались десятки людей.

Спасатели в тяжелейших погодных условиях провели 13 операций по эвакуации людей и техники. Это спасло жизнь и здоровье 339 гражданам, из которых 11 – дети. Для спасенных были организованы эвакуационные пункты, горячее питание и ночлег.

Помощь спасателей потребовалась, чтобы срочно доставить больного малыша, которому не исполнилось еще и года, из отдаленного села Кызылагаш в районную больницу в Аягозе.

В течение шести суток находился в снежном плену водитель автодорожной цистерны, перевозивший опасный груз. Водитель боялся оставить машину без присмотра и отказывался эвакуироваться самостоятельно, хотя ему предлагали. Лишь через шесть дней удалось найти трактор-тягач, который освободил автоцистерну из снежного плена.

В Урджарском районе семья из трех человек отправилась на прогулку в горы, где и застряла из-за сильного снегопада. Поисковики сначала отправились по маршруту на машинах, а когда высота снежного покрова стала для автомобилей слишком большой – на лошадях. В итоге семью спасли.

В Атырау ломались автобусы и закрывались остановки

В Атырау из-за нагрянувших с 8 января морозов даже пришлось на два дня отменить занятия в школах. Ночью температура опускалась до минус 30 градусов, а из-за порывистого ветра казалось еще холоднее.

По утрам и вечерам люди в такой мороз до получаса ждали общественный транспорт на остановках.

Директор коммунального государственного предприятия-перевозчика "СмартАтырау" Арслан Аронов заявил, что техника не заводилась именно из-за низких температур.

Фото: Zakon.kz

"В городе Атырау и его пригороде на автобусные линии должны выходить 240 автобусов. В холодную погоду часто автобусы не заводятся, выходят из строя, не работают печки. Если один автобус заводится, то со вторым приходится повозиться, чтобы вывести его на линию. Автобусы ремонтируют сами предприятия-перевозчики. К тому же имеется дефицит водителей автобусов, 100 свободных вакансий, а люди на такую работу не идут", - сказал Арслан Аронов.

В Атырау 55 остановок, в том числе 6 – закрытого типа с теплыми помещениями. Но часть из них оказалась закрыта, поскольку в них повадились ночевать бомжи, после которых помещения приходится долго и тщательно обрабатывать.

В Павлодарской области из-за морозов появились "световые столбы"

В Павлодарской области еще 8 января стояла плюсовая температура, в результате чего снег практически везде подтаял. А потом грянули морозы, превратив дороги в сплошной каток. Вдобавок разыгралась сильная метель, из-за которой пришлось запретить движение машин на некоторых трассах. Так, был закрыт участок дороги Кызылорда-Павлодар от поселка Щидерты до границы с Карагандинской областью, а также участок от поселка Ленинский до границы с Россией. Также запретили движение автотранспорта на участках дороги от поселка Щидерты до Экибастуза и до границы с Акмолинской областью, а плохая видимость стала причиной закрытия трассы от поселка Баянаул до границы с Карагандинской областью.

На следующий день обледеневшие трассы обработали противогололедным материалом, для чего задействовали 40 единиц техники. Еще более 200 спецмашин занимались очисткой внутрипоселковых дорог.

Жертвой непогоды стала средняя школа в селе Березовка Железинского района. Там ветром, скорость которого достигала до 17 метров в секунду, сорвало 240 квадратных метров кровли. К счастью, обошлось без пострадавших.

Между тем, сильные морозы стали причиной уникального природного явления – световых столбов, которые наблюдали жители поселка Актогай. По словам руководителя обсерватории областного Дворца школьников Виталия Радченко, дело в том, что царившее несколько дней тепло наполнило воздух влагой, которая уже на морозе превратилась в ледяные крупинки, висящие в атмосфере.

Фото: Zakon.kz

"Такие крупинки отражают свет, идущий от фонарей. При этом, мы видим отражение ледышек, находящихся непосредственно над источником света. Тем самым создается эффект светового столба", - объяснил необычное природное явление Виталий Радченко.

Под Актау замерз канал, поставлявший питьевую воду

В Актау сильные морозы в диковинку, здесь средняя температура зимой -5 градусов. Когда в начале января выпал первый снег, то сразу в несколько раз взлетели цены на такси, коммунальщики всю ночь расчищали дороги. А 8 января в Актау пришел такой мороз, которого не помнят даже старожилы. Температура воздуха опускалась до -28 градусов, ситуацию усугублял еще и сильный ветер, хотя он как раз для этих мест не редкость. Несколько микрорайонов, а также отдельные дома из-за замерзших коммунальных сетей по 2-3 суток оставались без отопления и горячей воды. Проблемы начались в самом ближайшем к Актау районе – Мунайлинском, куда воду доставляет опреснительный завод "Каспий". Но из-за морозов водозаборный канал замерз и его почти два дня заливали кипятком.

Фото: Zakon.kz

Во всех школах области с 9 по 16 января школьников перевели в онлайн формат (за последние лет 20 занятия в регионе не отменяли из-за погодных условий более чем на день). Кроме того, причиной отмены занятий в школах стали и многочисленные порывы на тепловых сетях.

В Таразе с крыш домов убирают огромные сосульки

В Таразе так же сначала прошел обильный снегопад, сменившийся морозами. С 11 по 17 января столбики наружных термометров опускались к отметке 27-30 градусов, что для юга Казахстана очень непривычно.

Практически все жители многоэтажных домов жаловались на холод в квартирах, хотя местная ТЭЦ все эти дни соблюдала рекомендованный режим подачи тепла и батареи были горячими. Но стены домов все равно немного промерзли.

С 13 по 17 января, когда мороз был особенно сильным, учеников 0-4 классов общеобразовательных школ перевели на дистанционное обучение.

Горожане жаловались на нарушение графика общественного транспорта, но в пресс-службе городского акимата заявили, что "недостатки были в пределах допустимой погрешности 7-10%".

Жалоб на электро- и газоснабжение на официальные страницы акимата города Тараза в соцсетях не поступало.

В области еще 4 января прошел сильный ураган, нанесший серьезный ущерб Каратау и Жанатасу. На областных дорогах из-за метелей тоже застревали автомобили. Как рассказали в отделе общественной информации областного ДЧС, в период с 4 по 16 января было спасено более 330 человек, в том числе 75 детей.

Также в морозные дни участились случаи возгораний автотранспорта. Только за четыре дня в Таразе сгорело 7 автомобилей. Самая распространенная причина - короткое замыкание электропроводки.

Еще одной проблемой стали огромные сосульки на крышах многоэтажек, которые приходится убирать спасателям с применением спецтехники.

Фото: Zakon.kz

С 18 января морозы в Таразе и области пошли на спад, но синоптики предупреждают, что в течение 10 дней ночные температуры останутся в пределах 10-13 градусов ниже нуля.

Во дворах Усть-Каменогорска настоящие снежные горы

В Усть-Каменогорске уже в конце декабря за несколько дней выпало 60% месячной нормы снега. Тогда все силы были брошены на уборку дорог, причем власти заявляли, что не хватает ни технических, ни человеческих ресурсов. Как заявил заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко, в сутки на очистку в двухсменном режиме работали 90 единиц техники и 150 человек.

Тем временем горожане начали жаловаться на гололед и огромные кучи снега, оставшиеся во дворах после очистки дорог.

Фото: Zakon.kz

"Тротуары не подсыпают песком вообще, невозможно идти. Как чистили дорожки от снега и льда, так эти глыбы и замерзли. Во дворах такая же история, еще и огромные кучи снега как навалили, так их никто и не убирает. При первой же оттепели все это поплывет. Утонем же", - негодует жительница одного из многоэтажных домов.

В настоящее время в Усть-Каменогорске продолжается работа по уборке дорог, когда примутся за ликвидацию снежных гор во дворах, в городском акимате не сообщили.

Авторы: Екатерина Гуляева, Светлана Новак, Владимир Долгушев, Людмила Мельник, Кирилл Александров, Кира Мороз, Инна Литвиненко