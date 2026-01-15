Лютые морозы до -42°С придут в регионы Казахстана
Казахстанцам сообщили прогноз погоды на пятницу, 16 января 2026 года. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в ряде регионов страны ожидается резкое понижение температуры – в четырех областях установятся сильные морозы, сообщает Zakon.kz
Так, согласно распространенному релизу, на большей части Казахстана из-за прохождения атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также низовая метель.
В южных и юго-восточных регионах прогнозируются сильные осадки.
В то же время на севере и востоке страны под влиянием антициклона сохранится морозная и сухая погода без осадков.
Кроме того, по всей республике синоптики предупреждают об усилении ветра, возможном гололеде и туманах.
Особенно суровые морозы ожидаются:
- на севере и востоке Павлодарской области, в Восточно-Казахстанской области, на севере области Абай – до -40-42°С;
- на северо-востоке Карагандинской области – до -35-38°С.
