В Казахстане расширили перечень налоговых льгот при оказании благотворительной помощи

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Поправки в Налоговый кодекс расширяют перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи. Нововведение вводится с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

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