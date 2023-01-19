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В Казахстане расширили перечень налоговых льгот при оказании благотворительной помощи

в Казахстане расширили перечень налоговых льгот при оказании благотворительной помощи Фото: pexels
Поправки в Налоговый кодекс расширяют перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи. Нововведение вводится с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

В частности, новая редакция статьи 1 Налогового кодекса предусматривает, что передача на безвозмездной основе имущества физическому лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации, для целей налогообложения признается благотворительной помощью.

Юридическое лицо со 100% участием государства в уставном капитале не признает доходом по КПН стоимость имущества, стоимость капитального ремонта и реконструкцию объектов государственной собственности, полученных безвозмездно от некоммерческой организации, созданной в форме фонда, - пояснили к КГД.

В свою очередь некоммерческая организация, созданная в форме фонда, освобождается от НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи.

 

 

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов
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