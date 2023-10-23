В Казахстане для МФО и должников временно снизят налоговую нагрузку

Для микрофинансовых организаций (МФО) вводится налоговая льгота при снижении размеров провизий (резервов), возникающих при уменьшении размера требований к должнику. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс с учетом особенностей их налогообложения и не предусматривают полного освобождения.

Сейчас при исчислении налоговых обязательств по КПН такие организации относят на вычеты убытки, связанные с невозвратом предоставленных микрокредитов. При этом в случае прощения указанных микрокредитов МФО включает суммы, ранее отнесенные на вычеты, в доходы при расчете КПН.

"В целях снижения проблемной задолженности населения по кредитам законопроектом предусмотрено временное изъятие (с 1 января 2024 года по 1 января 2027 года), предусматривающее, что средства не будут признаваться доходом МФО при прощения займов дожнику при расчете КПН, но только в пределах установленного коэффициента 0,2 и только в случае уменьшения требования к должнику", - пояснили в КГД.

В случае прощения МФО долгов по микрокредиту физическом лицу, у него возникает доход.

Законопроектом предусматривается непризнание этого дохода физического лица, включая случай оплаты госпошлины коллекторскими агентствами в целях налогообложения.

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