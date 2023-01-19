Токаеву представили стратегию развития "Казпочты"

19 января Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, в ходе встречи Токаеву была представлена стратегия развития национального почтового оператора.



Как сообщила Асел Жанасова, приоритетными направлениями в деятельности "Казпочты" станут:

финансовое оздоровление;

развитие социального банка и усиление роли финансовых услуг;

расширение возможностей предоставления государственных услуг на базе существующей инфраструктуры;

повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с фокусом на электронную коммерцию и международные посылки.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села.

"По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию стратегии по данным направлениям, подчеркнув социальную значимость присутствия почтового оператора в регионах", — говорится в сообщении.