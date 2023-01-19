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Токаеву представили стратегию развития "Казпочты"

Токаеву представили стратегию развития "Казпочты" Фото: akorda.kz
19 января Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, в ходе встречи Токаеву была представлена стратегия развития национального почтового оператора.

Как сообщила Асел Жанасова, приоритетными направлениями в деятельности "Казпочты" станут:

  • финансовое оздоровление;
  • развитие социального банка и усиление роли финансовых услуг;
  • расширение возможностей предоставления государственных услуг на базе существующей инфраструктуры;
  • повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с фокусом на электронную коммерцию и международные посылки.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села.

"По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию стратегии по данным направлениям, подчеркнув социальную значимость присутствия почтового оператора в регионах", — говорится в сообщении.

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