Токаев поручил финансово оздоровить "Казпочту"

14 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову. Президенту были представлены результаты деятельности АО "Казпочта" за 2023 год и текущее финансовое положение компании, сообщает Zakon.kz.

Также, по данным Акорды, Асел Жанасова заявила, что впервые за пять лет компания получила прибыль в размере 2,4 млрд тенге и выплатила акционеру дивиденды в размере 1,5 млрд тенге.

Кроме того, общий объем налоговых отчислений и пошлин составил 32,7 млрд тенге.

Жанасова еще доложила, что за последний год объем посылок увеличился на 35%, вдвое возросла скорость доставки посылок внутри страны.

В дополнение проинформировала о том, что АО "Казпочта" установила партнерские отношения с YTO Express Group:

"Компания намерена открыть высокотехнологичный склад класса "А" в Алматы площадью около 40 тыс. квадратных метров. Объект должен стать ключевым транзитным узлом на евразийском пространстве, повысив транзитный потенциал Казахстана на маршрутах из Китая в ЕС, ЕАЭС и Центральную Азию".

В заключение Жанасова ознакомила с текущим состоянием инфраструктуры и сети отделений по стране.

"Глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению и увеличению логистического потенциала компании", – говорится в публикации.

Ранее президент провел встречи с новым министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жасланом Мадиевым и министром внутренних дел Ержаном Саденовым.